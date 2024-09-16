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عربي-دولي

إنفجار داخل مطعم شهير في مصر... وهذا ما كشفته التحقيقات

Lebanon 24
16-09-2024 | 08:46
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شهدت منطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة المصرية حادثًا مأسويًا عقب انفجار أسطوانة غاز في مطبخ محل كشري شهير، ما أسفر عن مصرع عامل متأثرًا بإصابته بحروق وإصابة 3 آخرين تمّ نقلهم إلى المستشفى.
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وبإجراء التحقيقات، تبيّن أن اسطوانة غاز انفجرت أثناء تواجد العمال داخل المطبخ. (العربية)
 
 
 
 

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