إنفجار داخل مطعم شهير في مصر... وهذا ما كشفته التحقيقات

Advertisement

شهدت منطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة المصرية حادثًا مأسويًا عقب انفجار أسطوانة غاز في مطبخ محل كشري شهير، ما أسفر عن مصرع عامل متأثرًا بإصابته بحروق وإصابة 3 آخرين تمّ نقلهم إلى المستشفى.وبإجراء التحقيقات، تبيّن أن اسطوانة غاز انفجرت أثناء تواجد العمال داخل المطبخ. (العربية)