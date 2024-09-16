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عربي-دولي

بعد فيضانات مدمرة.. فرار نحو 300 سجين من أحد سجون نيجيريا

Lebanon 24
16-09-2024 | 09:25
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فرّ أكثر من 270 سجينًا أثناء عملية إجلاء أُجريت نتيجة إلحاق الفيضانات أضرارا بمجمع السجون في مدينة مايدوغوري شمال شرق نيجيريا.
وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الاثنين، أن العديد من السجناء فروا من سجن تضرر بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو.
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وقال عمر أبو بكر، المتحدث باسم مؤسسة السجون النيجيرية في بيان، إن السجناء فروا أثناء نقلهم إلى مكان أكثر أمانًا بعد أن تضررت جدران السجن من مياه الفيضانات.
وأضاف أن السلطات ألقت القبض على 7 من السجناء الهاربين في عمليات نفذتها الأجهزة الأمنية.
وكان حاكم ولاية بورنو باباجانا زولوم صرح في وقت سابق، أن هناك بعض أعضاء تنظيم بوكو حرام الإرهابي بين السجناء الفارين.
(الاناضول)
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