"فيتش" ترفع التصنيف الائتماني لتونس

قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، انها رفعت تصنيف تونس إلى‭‭،CCC+‬‬ لافتة إلى أن الإجراء يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة.





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واشارت الى ان "الدعم الخارجي المستمر وتراجع سداد الديون الخارجية من شأنهما أن يسمحا لتونس بموازنة تمويلها الخارجي الصافي بحلول عام 2026".





وتابعت فيتش: "نعتقد بأن القطاع المصرفي المحلي يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات التمويل في تونس وأن تتحمل البنوك المملوكة للدولة حصة أكبر من أعباء التمويل بسبب الحذر الذي تتبناه بعض البنوك الخاصة".