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عربي-دولي

سمعته أصبحت سيئة.. إدانة مذيع شهير بالسجن بتهمة استغلال الأطفال لإنتاج"مواد إباحية"!

Lebanon 24
16-09-2024 | 12:43
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أصدرت السلطات البريطانية، حكما بالسجن مدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق المذيع السابق في شكبة BBC هيو إدواردز، بتهمة استغلال الأطفال في إنتاج مواد إباحية.

وبحسب ما ذكرته قناة "سكاي نيوز" في تقرير نشرته، فإنه تم اتخاذ هذا القرار من قبل قاضي محكمة الصلح في وستمنستر في لندن.
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ووفقا للقناة، دفع إدواردز منذ شهر كانون الأول 2020 وحتى شهر آب 2021 مبلغ يقدر بـ 1.5 ألف جنيه إسترليني إلى المدعو أليكس ويليامز، وهو متحرش بالأطفال "بيدوفيل" للحصول على 41 صورة غير قانونية للأطفال بوضعيات مخلة، من بينها 7 صور تصنف "من أشد الأنواع خطورة".

وتراوحت أعمار معظم الأطفال في الصور بين 13 و15 عاما، وصدف أن كان بينهم طفل يتراوح عمره بين 7 إلى 9 سنوات.

بالإضافة إلى الحكم بالحبس مع وقف التنفيذ، قضت المحكمة على مقدم البرامج البريطاني السابق بـ 25 جلسة من العلاج الطبي، ودفع تعويضات للضحايا بقيمة 3100 جنيه إسترليني، وكذلك تسجيله في قائمة الأشخاص المدانين بجرائم ذات طابع جنسي لمدة سبع سنوات.

وأثناء الحكم عليه، قال القاضي بول غولدسبرينغ لإدواردز إن "سمعته أصبحت سيئة وتدمرت بشكل كامل"، واصفا جرائمه بأنها "خطيرة للغاية".

هذا ووجهت السلطات القضائية البريطانية في وقت سابق، 3 تهم متعلقة بإنتاج صور "غير لائقة" للأطفال إلى الصحفي المشهور هيو إدواردز.

وكان هيو إدواردز مذيعا في قناة "بي بي سي" البريطانية، حيث كان يقدم برنامج "News at Ten" الإخباري، وهو المذيع الذي نقل نبأ وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 أيلول عام 2022 على الهواء.

واستقال من القناة في نيسان الماضي، لكنه لم يظهر على الشاشة منذ الصيف الماضي. (روسيا اليوم)

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