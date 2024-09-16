Advertisement

صحة

فيروس ينتشر في الهند.. لا لقاح أو علاج له وهذه عوارضه!

Lebanon 24
16-09-2024 | 12:58
A-
A+
Doc-P-1247424-638621143205763295.jpg
Doc-P-1247424-638621143205763295.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي طالب يبلغ من العمر 24 عاما بسبب حمى ناتجة عن فيروس نيباه، وهو فيروس مدرج على قائمة المراقبة لمنظمة الصحة العالمية.

وأفاد المسؤولون أن 151 شخصًا كانوا على اتصال بالطالب المتوفى يخضعون الآن للمراقبة، للتحقق من عدم ظهور أعراض عليهم، في محاولة للسيطرة على انتشار المرض.
Advertisement
 
ولا يوجد لقاح أو علاج محدد لفيروس نيباه، حيث يتلقى المرضى الرعاية الداعمة فقط.
 
 وتتراوح نسبة الوفيات بين 40% و70%، وحوالي 20% من الناجين يعانون من مشاكل عصبية مستمرة مثل النوبات أو تغيرات في الشخصية.
 
وتعتبر هذه ثاني حالة وفاة بسبب هذا الفيروس في نفس المدينة بجنوب الهند خلال ثلاثة أشهر، بعد وفاة صبي يبلغ من العمر 14 عاما في تموز.
وتم اكتشاف الفيروس لأول مرة في ماليزيا عام 1999، وينتقل بشكل رئيسي من الخنازير أو خفافيش الفاكهة إلى البشر، أو من الطعام الملوث، ويمكن أن ينتقل أيضا من إنسان إلى آخر.
 
وذكرت الدكتورة رينوكا، المسؤولة الطبية في بلدة مالابورام بشمال ولاية كيرالا، أن الطالب الذي توفي هذا الشهر كان قادما من مدينة بنغالورو، وبدأ في إظهار الأعراض في 4 أيلول وتوفي بعد خمسة أيام.
 
وأضافت رينوكا أن خمسة أشخاص آخرين ظهرت عليهم أعراض أولية وتم أخذ عينات دم منهم لإجراء الاختبارات، دون تحديد ما إذا كانوا من المخالطين الأساسيين للطالب المتوفى.
ويذكر أن فيروس نيباه تسبب في وفاة عشرات الأشخاص في ولاية كيرالا منذ ظهوره الأول في الولاية عام 2018.
 
وبالنسبة للعوارض، فبعض المصابين لا تظهر عليهم أعراض، بينما يعاني آخرون من الحمى وآلام العضلات، وفي الحالات الشديدة، تورم المخ الذي يمكن أن يتطور إلى غيبوبة خلال 24 إلى 48 ساعة. (روسيا اليوم)
 

عربي-دولي

صحة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:42 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:27 | 2024-09-16
17:56 | 2024-09-16
17:30 | 2024-09-16
16:52 | 2024-09-16
16:46 | 2024-09-16
16:30 | 2024-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24