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عربي-دولي

خلال ساعات.. نتنياهو قد يقيل غالانت

Lebanon 24
16-09-2024 | 14:07
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أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتجه لإقالة وزير دفاعه يوآف غالانت.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول في مكتب نتياهو قوله إن رئيس حزب "اليمين الرسمي" جدعون ساعر مرشح لخلافة غالانت في وزارة الدفاع.
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وكان ساعر عضواً في حكومة الطوارئ الإسرائيلية قبل أن يقدم استقالته منها أذار الماضي، بعد رفض طلبه بالانضمام إلى مجلس الحرب.
 
بالتوازي، نقلت قناة "مكان" الإسرائيلية عن مسؤول قوله أنه ثمة تقارب ملحوظ في الاتصالات مع جدعون ساعر. ويؤكد مسؤولون في الليكود أن العائق الرئيسي أمام تشكيل حكومة بانضمام ساعر اليها هو قرار نتنياهو بشأن إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، وهو القرار الذي لم يتخذه نتنياهو بشكل نهائي بعد رغم توتر العلاقة بينهما.

وحسب مصادر في الليكود، ثمة احتمال لإجراء تناوب بين جدعون ساعر يسرائيل وكاتس، يتم فيه تعيين كاتس في منصب وزير الدفاع. ويرى المراقبون السياسيون أن زئيف إلكين سيتم تعيينه وزيرا للصحة.

وجاء من ديوان رئيس الوزراء: "إن المنشورات المتعلقة بالمفاوضات مع جدعون ساعر غير صحيحة"، كما صدر بيان مماثل عن حزب "شاس". وعقبت هيئة عائلات المختطفين بغضب على هذه التقارير وقالت: "إن تعيين جدعون ساعر وزيرا للدفاع سيكون اعترافا واضحا لا لبس فيه من رئيس الوزراء أنه قرر التخلي نهائيا عن المختطفين".

وقال مسؤولون في حزب الليكود أيضًا إنه إذا كان نتنياهو يعتقد بأن إقالة غالانت ستؤدي إلى تمرير قانون التجنيد بسلاسة مع إعفاء شامل للحريديم، فهو لا يدرك المزاج السائد في الليكود بعد 7 تشرين الأول. فهذا لن يحدث ابداً.
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