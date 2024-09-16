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عربي-دولي

استسلم للشرطة على الطريق السريع... شاهد المشتبه بمحاولة اغتيال ترامب

Lebanon 24
16-09-2024 | 23:16
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ظهر المشتبه به بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في فيديو بثته أمس الاثنين شرطة مقاطعة مارتن بولاية فلوريدا الأميركية في صفحتها بفيسبوك، وهو يستسلم للشرطة لحظة توقيفه في سيارة كان يقودها على الطريق السريع، ثم اعتقاله بشبهة إطلاق النار في محيط ناد للغولف تواجد فيه المرشح الرئاسي الجمهوري في مدينة "بالم بيتش" يوم الأحد.
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وكان Ryan Wesley Routh البالغ 58 عاما، فرّ بسيارة سوداء طاردتها الشرطة بعد أن نجح شاهد عيان بتحديدها، وفق مصادر إعلامية أميركية، ذكرت انه خلال الملاحقة، تم إغلاق أحد مخارج الطريق السريع على سيارته بعد هروبه من موقع الحادثة التي ترجّح السلطات بأنها كانت محاولة اغتيال ثانية لترامب.
 
 



وأمس الاثنين، وجهت محكمة فدرالية بولاية فلوريدا، تهمتين لروث: الأولى حيازة سلاح ناري من قبل مجرم مُدان، وحيازة سلاح ناري برقم تسلسلي ممسوح وغير مفهوم، ثم تم تحديد جلسة الاحتجاز في 23 أيلول الجاري، كما تم تحديد جلسة توجيه الاتهام في 30 أيلول، حيث من المتوقع توجيه تهم أخرى له خلال جلسة استماع إضافية مقرر عقدها لاحقاً.


ونقلت وسائل إعلم أميركية عدة، أن روث بدا في جلسة أمس الأولى، هادئاً وأجاب بـ "نعم" بنبرة خافتة على أسئلة عدة وجّهها إليه القاضي "رايون ماكيب" من المقاطعة الجنوبية في فلوريداز لكن لم يتم التطرق الى ما أعلنه FBI سابقا، وهو أن الرئيس السابق دونالد تراممب، المرشح الجمهوري للانتخابات المقررة يوم 5 نوفمبر المقبل، كان على ما يبدو هدفاً يوم الأحد الماضي لمحاولة اغتيال. (العربية)
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