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زيلينسكي يرد على "وعود ترامب": مجرد رسائل انتخابية

Lebanon 24
17-09-2024 | 03:42
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ان تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن قدرته على حل الحرب في أوكرانيا هي "رسائل انتخابية".

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها زيلينسكي مع فريد زكريا على شبكة "سي إن إن"، حيث سُئل عن رأيه في تصريح ترامب بأنه سيحل النزاع بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة إذا أصبح رئيسًا.
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ووفقًا لتقرير نشرته "ذا هيل"، قال زيلينسكي: "لا أستطيع أن أفهم اليوم، لأنني لا أعرف تفاصيل ما يعنيه وماذا يعني"، مؤكدًا أن هذه التصريحات تأتي في إطار الحملة الانتخابية، وغالبًا ما تكون رسائل انتخابية ليست حقيقية تمامًا.

وقد تبادل الرئيس الأوكراني وترامب الاتهامات علنًا بشأن تعليقات الأخير.

وفي آذار 2023، قال ترامب إنه إذا فاز في الانتخابات، فسوف "يحل" الحرب في يوم واحد من خلال العمل مع زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وروج ترامب لعلاقته مع بوتين كوسيلة لإنهاء الحرب، رغم أن بوتين أشار مؤخرًا إلى أنه يفضل فوز منافسة ترامب، نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وأكد زيلينسكي أن لديه خطة لأوكرانيا للفوز بالحرب وإعادة البناء بعد انتهائها، وأنه يعتزم مشاركتها مع الرئيس جو بايدن، وكذلك مع هاريس وترامب.

وأشار زيلينسكي إلى أنه أجرى "محادثة جيدة" مع ترامب عبر الهاتف قبل حوالي شهرين، وأكد أن ترامب سيكون داعمًا للغاية لأوكرانيا.(سكاي نيوز)



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