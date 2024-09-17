غانتس يهاجم نتنياهو: ما يفعله يعرض أمن إسرائيل للخطر

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فقد اعتبر أن ما يفعله نتنياهو يعرض أمن البلاد للخطر، مشددا على أن "أي رئيس وزراء لم يتصرف هكذا في تاريخ إسرائيل"



كما وصف تصرفات رئيس الوزراء، بالمهملة والخطيرة، واعتبر في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن حياة الإسرائيليين في خطر، بينما نتنياهو مشغول في مستقبله السياسي وبقائه في الحكم. بعد أنباء عن استعار الخلافات بين الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع يؤاف غالانت، وسط أنباء عن إقالته، خرج العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس ثانية، منتقدا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.فقد اعتبر أن ما يفعله نتنياهو يعرض أمن البلاد للخطر، مشددا على أن "أي رئيس وزراء لم يتصرف هكذا في تاريخ إسرائيل"كما وصف تصرفات رئيس الوزراء، بالمهملة والخطيرة، واعتبر في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن حياة الإسرائيليين في خطر، بينما نتنياهو مشغول في مستقبله السياسي وبقائه في الحكم.

إلى ذلك، انتقد تغيير وزير الدفاع يؤاف غالانت في هذه الظروف، "من أجل الترويج لقانون يكرّس الإعفاء من التجنيد".



وقال:" من غير المقبول أن يصل جنود الاحتياط إلى الجولة الثالثة من القتال وندفن قتلانا، بينما يتصرف قادتنا على هذا النحو .. هذا تجسيد للسياسة التافهة، على حساب الأمن القومي".



وختم معتبراً أن نتنياهو وجدعون ساعر يضعان الحرب جانبا من أجل السياسة. (العربية)