في حال ضربَ الغرب روسيا.. ميدفيديف يدعو للإنتقام

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دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى عدم تجاهل الدعوات الإجرامية الصادرة عن الغرب لضرب روسيا، و"الاستعداد للانتقام ولو بعد حين كما حدث مرات في تاريخ روسيا".وأشار مدفيديف عبر "تلغرام" إلى وجود أمثلة عديدة على "الانتقام المتأخر في التاريخ".وكتب: "أريد أن أقول شيئا: هناك حاجة لاستذكار الدعوات الإجرامية من الغربيين والاستعداد للانتقام منهم. هناك العديد من الأمثلة في التاريخ على الانتقام بعد حين".وأضاف: "الاتحاد السوفييتي نفذ عمليات انتقامية وقتل تروتسكي، وكونوفاليتس، بانديرا زعيم نازيي أوكرانيا، وقضت بلادنا على الإرهابيين والخونة المعاصرين، وردت على ممارسات دول بينها الولايات المتحدة".واقترح مدفيديف التفكير في "وضع قاعدة بيانات مفتوحة لأعداء روسيا تتضمن بياناتهم الشخصية، تفيد في تحقيق الهدف المرجو منها". (روسيا اليوم)