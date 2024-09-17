ألمانيا تتعهد بتقديم 100 مليون يورو لأوكرانيا في الشتاء

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أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارة لمولدوفا اليوم الثلاثاء أن ألمانيا ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون يورو (111 مليون دولار) لأوكرانيا هذا الشتاء.وقالت بيربوك قبيل مؤتمر وزاري في مولدوفا إن روسيا تخطط مجددا "لشن حرب شتوية".وكان وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشنكو قد أعلن شهر أب الماضي، أن أوكرانيا ربما تكون على وشك أصعب شتاء في تاريخها.وطلبت كييف مساعدة بولندا وسلوفاكيا ورومانيا لمواجهة أزمة الكهرباء، في ظل الضربات الروسية لمحطات توليد التيار ومحولاته في أنحاء أوكرانيا، التي فقدت 70% من طاقتها الكهربائية حتى الآن.