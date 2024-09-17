رئيس مستوطنة بشمال إسرائيل يدعو السكان للبقاء قرب الملاجئ

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دعا رئيس مجلس مستوطنة "شلومي" بالجليل الغربي القريبة من الحدود اللبنانية شمال إسرائيل، الثلاثاء، السكان إلى البقاء قرب الملاجئ بعد تفجير أجهزة اتصال في لبنان، وفق ما أورده إعلام عبري.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "دعا غابي نعمان، رئيس المجلس الإقليمي شلومي، سكانه إلى البقاء بالقرب من الملاجئ، نظرا للوضع الأمني الخاص بعد انفجار أجهزة الاتصال في لبنان".وقال نعمان في بيان نقلته الصحيفة: "نحن في المجلس مع فرق الطوارئ مستعدون للاستيعاب (تلقي الصواريخ والطائرات المسيرة) وفي حالة استنفار كامل".وتنصل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، من منشور لمستشاره توباز لوك ألمح فيه إلى مسؤولية إسرائيل عن تفجير أجهزة الاتصال في لبنان قبل أن يحذفه.جاء ذلك وسط تصعيد ملحوظ شهدته الحدود اللبنانية في الفترة الأخيرة، تزامنا مع تهديدات إسرائيل بشن حرب برية على لبنان رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من تفجر المنطقة وخروجها عن السيطرة في حال تنفيذ ذلك.