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عربي-دولي
مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة يصف المندوب الإسرائيلي بالـ"مهرج"
Lebanon 24
17-09-2024
|
14:20
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وصف مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني سفير إسرائيل لدى المنظمة داني دانون بالـ"مهرج الذي يسعى لتقديم عروض مضحكة" مؤكدا أن احتلال الأراضي الفلسطينية سيبقى غير شرعي.
وقال السني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "احتلال الأراضي الفلسطينية سيبقى غير شرعي"، مستغربا "موقف الدول التي تدعو لعدم الامتثال للقانون الدولي".
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كما رد السني على تصريحات سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الذي وصف أداء الوفد الفلسطيني في الجمعية بالسيرك، قائلا: "نعتبره مهرجا يحاول تقديم ألاعيبه وعروضه المضحكة".
وأكد في ختام كلمته أن "ليبيا ترى أن المقاومة ضد الاحتلال ليست إرهابا".
(روسيا اليوم)
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