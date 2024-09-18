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عربي-دولي

طائرة تحمل وزيرين تعود أدراجها... ما السبب؟

Lebanon 24
18-09-2024 | 09:50
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عادت طائرة تقل وزيرة الخارجية ووزير العدل السويديين إلى ستوكهولم اليوم الأربعاء، بعد تعرضها لعطل تقني وهي في طريقها إلى تركيا.

وقالت وزارة الخارجية السويدية إنه ليس هناك أي خطر على طاقم الطائرة وركابها، بينما سيجري العمل على تحديد موعد جديد للاجتماع.
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وكان من المقرر أن تعقد وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد ووزير العدل غونار سترومر أول اجتماع لهما مع مسؤولين أتراك، لمناقشة اتفاق أمني تم التوصل إليه لضمان موافقة أنقرة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو". (سكاي نيوز)

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