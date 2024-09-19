رسمياً اليمن يُطلق خدمة "ستارلينك".. الحوثيون يتوعدون وهذا ما فعله ماسك

أعلنت المؤسسة اليمنية للاتصالات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا تفعيل خدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي بشكل رسمي في أراضي الجمهورية اليمنية، وذلك بعد ساعات من إعلان إدارة الشركة تدشين الخدمة في البلاد، كأول دولة في الشرق الأوسط.



وسارعت جماعة الحوثي، عقب ذلك بإصدار بيان توعدت فيه باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تقديم خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك.



وأعلنت إدارة شركة ستارلينك عبر تغريدة على حسابها الرسمي، تدشين الخدمة رسميًا على الأراضي اليمنية.



وشارك مالك الشركة، الملياردير الأميركي إيلون ماسك، التغريدة على صفحته الشخصية.

Starlink available in Yemen! https://t.co/JC1abSA6F8 — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2024 Advertisement

وعقب الإعلان، نشرت المؤسسة اليمنية للاتصالات منشورا قصيرا على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" قالت فيه: "تم تفعيل خدمة ستارلينك بشكل رسمي في أراضي الجمهورية اليمنية، مستقبل الإنترنت في اليمن بين يديك، استعد لتجربة إنترنت لا مثيل لها".



وأوضحت أن "هذه الخدمة ستوفر إنترنت عالي السرعة وموثوقا به للمناطق النائية والمدن، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية".



وكانت المؤسسة اليمنية للاتصالات قالت، قبل نحو أسبوع، إنها ستعلن قريبًا عن أسعار الأجهزة والباقات لخدمة "ستارلينك" في المحافظات الخاضعة لنفوذ الحكومة.



وبموجب الترخيص فإن المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في العاصمة المؤقتة عدن ستكون هي الوكيل الرسمي لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي في اليمن.



وفي السياق هنأت السفارة الاميركية، اليمن بالإنجاز "لكونها أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية من ‫ستارلينك‬".



وقالت في تغريدة إن هذا الإنجاز يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تفتح فرصًا جديدة وتدفع عجلة التقدم.



بدورهم توعد الحوثيون باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تقديم خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في أي منطقة باليمن.



وقالوا في بيان منسوب لمصدر مسؤول بوزارة الاتصالات في حكومتها غير المعترف بها، إن سماح الحكومة لشركة "ستارلينك" بتقديم خدمات الإنترنت الفضائي "انتهاك صارخ لسيادة اليمن وتهديد كبير لأمنه القومي، فضلاً عن أنه يضر بنسيجه الاجتماعي".(العربية)



