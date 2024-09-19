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عربي-دولي

"قصيرة النظر"... إدوارد سنودن يعلّق على عملية تفجير الـ"بيجر"

Lebanon 24
19-09-2024 | 05:42
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وصف رجل الاستخبارات الأميركية السابق إدوارد سنودن، عملية تفجير أجهزة الـ"بيجر" التي نفذتها إسرائيل واستهدفت عناصر "حزب الله" بأنها "قصيرة النظر من الناحية العسكرية".

وكتب سنودن في منشور عبر منصة "إكس": "بالنظر إلى ردود الفعل على حملة الأفخاخ المتفجرة الإسرائيلية من قبل الأشخاص الذين يعيشون بالفعل في المنطقة، فقد خلقت أعداء أكثر بمائة مرة مما يمكن لحزب الله أن يأمل في تجنيده".
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وأضاف: "حتى من الناحية العسكرية، فهو قصير النظر إلى حد رهيب".
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