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بوتين: روسيا ضاعفت إنتاج الأسلحة المطلوبة على الجبهة

Lebanon 24
19-09-2024 | 10:41
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ضاعفت إنتاج الأسلحة المطلوبة وطوّرت خصائصها بناء على تجربتها خلال العملية العسكرية الخاصة.

وقال بوتين في اجتماع للجنة الصناعية العسكرية الروسية: "اليوم، تعمل مؤسسات صناعة الدفاع بشكل دقيق، وتفعل كل ما هو ضروري لتزويد القوات المشاركة في عملية عسكرية خاصة بالأسلحة والمعدات الحديثة والذخيرة".
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وأضاف: "بفضل هذا العمل الذي يقوم به عمال الصناعة، تمت مضاعفة إنتاج الأسلحة المطلوبة عدة مرات، وتم تطوير خصائصها التكتيكية والفنية بناء على تفاصيل الاستخدام القتالي".

وتابع بوتين: "تم تسليم حوالي 140 ألف مسيرة من مختلف الأنواع إلى القوات المسلحة في عام 2023، ومن المخطط أن يزيد إنتاج المسيرات بشكل كبير، أو بشكل أدق، من المخطط زيادة الإنتاج إلى ما يقرب 10 أضعاف". (روسيا اليوم)
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