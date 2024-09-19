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أحكام بالإعدام على مدانين بالانتماء لداعش في العراق

Lebanon 24
19-09-2024 | 11:59
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أعلنت السلطة القضائية في العراق، الخميس، إصدار أحكام بإعدام ثلاثة أشخاص مدانين بالانتماء لتنظيم داعش والمشاركة بعمليات استهدفت قوات الأمن.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان إن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة مجرمين لانتمائهم إلى عصابات داعش الإرهابية".
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وأوضح البيان أن "الإرهابيين الثلاث شاركوا بعمليات ضد القوات الأمنية في محافظتي الأنبار وصلاح الدين وذلك تحقيقا لغايات إرهابية بغية بث الرعب والخوف في نفوس المواطنين الأبرياء".

وتابع البيان أن الأحكام صدرت استنادا لقانون مكافحة الإرهاب الذي أقره البرلمان العراقي في عام 2005.

ويعاقب هذا القانون بإعدام أي شخص يدان بتهمة "الإرهاب"، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متشددة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأي أفعال محددة.

ومنذ إعلان العراق "انتصاره" على "داعش" في عام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم.
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