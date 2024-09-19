مشروع قانون ألماني جديد.. 397 مليون يورو لمساعدة أوكرانيا

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وقال ممثل عن الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء: "هذا إجراء برلماني حاليا ولا يمكننا الحكم مسبقا عليه، لذلك، ليس لدينا أي شيء آخر لنعلن عنه في الوقت الحالي".وأفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق أن ألمانيا تعتزم الموافقة على مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 397 مليون يورو.كما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الثلاثاء الماضي أن حكومة البلاد ستقدم مساعدة إضافية بقيمة 100 مليون يورو لدعم أوكرانيا في الشتاء المقبل.وأظهرت القائمة المحدثة للأسلحة الموردة إلى أوكرانيا على موقع الحكومة الألمانية أن برلين زودت أوكرانيا بـ22 دبابة أخرى من طراز Leopard 1A5 في إطار مشروع مشترك مع الدنمارك، وكذلك ثلاثة مدافع ذاتية الدفع مضادة للطائرات من طراز Gepard.