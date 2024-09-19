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عربي-دولي

اليونيسف تطلق حملة تطعيم ثانية لحماية الأطفال في غزة من شلل الأطفال

Lebanon 24
19-09-2024 | 15:10
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أكد مسؤول رفيع في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن الجولة الثانية من حملة التطعيم لحماية 640 ألف طفل في قطاع غزة ضد شلل الأطفال ستوفر أيضا مغذيات دقيقة تشمل الفيتامينات والمعادن الأساسية فضلا عن إجراء فحص غذائي.
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وقال تيد شيبان، نائب المدير التنفيذي للعمل الإنساني وعمليات الإمداد في اليونيسف، إن المناقشات جارية أيضا حول جدوى إضافة المزيد من التطعيمات إلى الحملة، بما في ذلك التطعيم ضد الحصبة، وفق ما نقلته رويترز.

وأضاف الخميس "هناك أكثر من 44 ألف طفل ولدوا في العام الماضي ولم يتلقوا التطعيمات الأساسية الخاصة بهم".

وأشار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الاثنين، إلى أن الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، التي بدأت في الأول من سبتمبر، وصلت إلى هدفها المتمثل في تطعيم 90 بالمئة من الأطفال دون سن العاشرة.

وقد تم تنفيذ هذه الحملة على مراحل على مدى أسبوعين خلال فترات توقف إنسانية في القتال بين إسرائيل وحركة حماس. ومن المقرر أن يتم تنفيذ جولة ثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال في غضون أربعة أسابيع.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في آب الماضي، إصابة طفل بالشلل الجزئي بسبب فيروس شلل الأطفال من النمط 2، وهي أول حالة من نوعها في المنطقة منذ 25 عاما.

ووفقا لتقييم أجراه مرصد الجوع العالمي ونشر في يونيو، يظل خطر المجاعة قائما في مختلف أنحاء غزة طالما استمرت الحرب واستمرت القيود المعرقلة لوصول وكالات العمل الإنساني.

وقال شايبان للصحفيين بعد زيارة غزة والضفة الغربية وإسرائيل: "بنفس الطريقة التي تمكنا بها من الوصول إلى جميع الأطفال بلقاحات شلل الأطفال، نحتاج إلى التحرك واستخدام نفس الطريقة للوصول إلى الأطفال بلقاحاتهم الأساسية، مع بعض التدخلات الغذائية والنظافة الضرورية لإنقاذ حياتهم".

وأضاف "هذه التدخلات هي بمثابة منقذ للحياة، وقد أظهرت الأطراف أنها قادرة على التعاون عندما يكون ذلك ضروريا. ويجب أن يحدث ذلك مرة أخرى". (الحرة) 
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