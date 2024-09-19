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ترامب: إسرائيل ستُمحى من على وجه الأرض إذا لم أفز في الانتخابات

Lebanon 24
19-09-2024 | 23:15
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في حديث أمام جمهور كبير من اليهود في نيويورك إن "إسرائيل سوف تُمحى من على وجه الأرض إذا لم يفز في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وفي كلمته، قارن ترامب بين ما أسماه "الاضطهاد" الذي يتعرض له والاضطهاد الذي تعاني منه إسرائيل واليهود.
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كما هاجم خصومه الديمقراطيين، مشيرًا بشكل خاص إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس، حيث دعاها إلى "التنصل من دعم كل المتعاطفين مع حماس والمعادين للسامية وكارهي إسرائيل في الجامعات وفي كل مكان آخر".

وأشار ترامب أيضًا إلى أن هاريس تتفوق في استطلاعات الرأي بين الناخبين اليهود فقط بسبب سيطرة الديمقراطيين عليهم، مضيفًا أن هذا التأييد غير منطقي.

كما هاجم ترامب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وهو يهودي، واصفًا إياه بأنه "متعاطف مع حماس". وقال ترامب: "لا أعرف ماذا حدث له بحق الجحيم. إذا دعمته فأنت مجنون". (سكاي نيوز)
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