العميل الإسرائيلي يكشف تفاصيل تجنيده من قبل إيران.. ما الذي طُلِبَ منه تنفيذه؟

Advertisement

مثل موتي مامان المتهم بتجنيده من قبل إيران لاغتيال رئيس وزراء إسرائيل أو وزير الدفاع أو رئيس جهاز الأمن الداخلي أمام محكمة في بئر السبع.وتم توجيه الاتهام إلى المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 73 عامًا، من مدينة عسقلان الجنوبية، ووفقًا لتحقيقات جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" والشرطة، كان مامان رجل أعمال عاش لفترات طويلة في تركيا، حيث كانت له علاقات تجارية واجتماعية مع مواطنين أتراك وإيرانيين.وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنه في نيسان من هذا العام، وافق مامان، من خلال وساطة شخصين تركيين أطلق عليهما جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي اسم أندريه فاروق أصلان وجونيد أصلان على مقابلة رجل أعمال ثري يعيش في إيران يُدعى إيدي، لمناقشة النشاط التجاري، حسبما ذكرت وكالة الأمن.وسافر مامان إلى مدينة سامنداغ التركية، القريبة من سوريا، والتقى بممثلين أرسلهما رجل الأعمال الإيراني، وفقًا لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي.وفي سامنداغ، أجرى المشتبه به الإسرائيلي والإيراني مكالمة هاتفية بعد أن عجز الأخير عن مغادرة إيران.وتتابع المعلومات التي أوردتها الصحف الاسرائيلية أنه وفي أيار، قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي إن المشتبه به عاد إلى تركيا للقاء أندريه وجونيد وممثلي إيدي. وبعد أن عجز رجل الأعمال الإيراني مرة أخرى على ما يبدو عن مغادرة إيران للقاء في تركيا، هرب مامان إلى إيران عبر معبر بري بالقرب من مدينة فان شرق تركيا، حسبما قال جهاز الأمن.وداخل إيران، التقى مامان بإيدي وشخص آخر يُدعى خواجة، والذي قدم نفسه كعضو في قوات الأمن الإيرانية. قدم مامان نفسه كمواطن إسرائيلي خلال اجتماع في منزل إيدي في إيران، وفقًا للتحقيق.خلال ذلك الاجتماع، اقترح إيدي على المشتبه به الإسرائيلي أن يقوم بمهام مختلفة في إسرائيل لصالح النظام الإيراني، بما في ذلك وضع أموال أو مسدس في مواقع محددة، والتقاط صور لمناطق عامة مزدحمة، وتهديد المدنيين الإسرائيليين الآخرين الذين كانوا يعملون نيابة عن إيران ولم ينفذوا مهامهم، وفقًا لما توصل إليه جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي.زقال مامان إنه سينظر في الأمر وعاد إلى تركيا ومن ثم إلى إسرائيل. وفي اب، عاد إلى إيران للمرة الثانية. تم تهريبه إلى البلاد عبر معبر بري من تركيا، بينما كان مختبئًا داخل شاحنة، وفقًا للتحقيق، بحسب الصحف المحلية.وقالت وكالة الأمن إن مامان التقى في منزل إيدي بمسؤولين في الاستخبارات الإيرانية، الذين طلبوا منه "العمل على تنفيذ هجمات اغتيال" ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو وزير الدفاع يوآف غالانت، أو رئيس جهاز الشاباك رونين بار.وبحسب التحقيق، بحث مسؤولو الاستخبارات الإيرانية أيضًا في إمكانية اغتيال مسؤولين كبار آخرين، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت. وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي إن المسؤولين الإيرانيين اعتبروا خطط الاغتيال انتقامًا لمقتل زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران في تموز، والذي نُسب إلى إسرائيل.ووفقًا للتحقيق، طلب مامان مليون دولار مقدمًا قبل تنفيذ أي من المهام. وفي اليوم التالي، التقى المشتبه به الإسرائيلي مرة أخرى بمسؤولي الاستخبارات الإيرانية، حيث ناقشوا مرة أخرى خطط اغتيال كبار المسؤولين الإسرائيليين، حسبما قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي.وخلال ذلك الاجتماع، وفقًا للتحقيق، اقترح أيضًا أن يضع مامان أموالًا في مواقع مختلفة في إسرائيل للآخرين الذين يتم تشغيلهم من قبل إيران. كانت الخطط الأخرى المقترحة في الاجتماع هي أن يقوم مامان بتحديد موقع الروس أو الأميركيين وتكليفهم باغتيال المعارضين الإيرانيين في أوروبا والولايات المتحدة، وتجنيد عضو في الموساد كعميل مزدوج.وفي ذلك الاجتماع أيضًا، طالب مامان بمليون دولار مقدمًا، لكن عملاء المخابرات الإيرانية رفضوا طلبه وقالوا إنهم سيتصلون به في المستقبل، حسبما قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي.وفقًا للتحقيق، قبل مغادرة إيران للمرة الثانية، حصل مامان على 5000 يورو من أحد عملاء المخابرات الإيرانية للمشاركة في الاجتماعات. عند عودته إلى إسرائيل في أب، ألقت السلطات الإسرائيلية القبض عليه. (العربية)