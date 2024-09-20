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إقتصاد

قرض جديد من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بنحو 40 مليار دولار

Lebanon 24
20-09-2024 | 06:53
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سيمنح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 35 مليار يورو (39.06 مليار دولار) لمساعدتها على الصمود خلال حرب تخوضها مع روسيا.

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وأعلنت فون دير لاين عن القرض أثناء زيارة إلى كييف، موضحة أن القرض هو جزء من خطة أوسع نطاقا بين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لجمع أموال من عوائد الأصول الروسية التي جمدتها لمعاقبة روسيا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين، الخميس، إنه سيتم تخصيص مبلغ 160 مليون يورو (نحو 179 مليون دولار) من عوائد الأصول الروسية المجمدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأوكرانيا هذا الشتاء.

وأضافت أنه يجري تفكيك محطة طاقة تعمل بالوقود في ليتوانيا ليعاد بناؤها في أوكرانيا، حيث تعرض 80 بالمئة من محطات توليد الطاقة الحرارية للدمار.

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