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عربي-دولي
على خلفية التوتر مع لبنان.. إسرائيل تغلق مجالها الجوي شمالا
Lebanon 24
21-09-2024
|
07:32
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أعلن الجيش الإسرائيلي السبت، إغلاق المجال الجوي في مناطق الشمال لمدة 24 ساعة على خلفية التوتر مع لبنان عقب اغتياله الجمعة، قائدا عسكريا بارزا في "حزب الله" بغارة على بيروت.
وقالت هيئة البث الرسمية: "بسبب الوضع الأمني قرر الجيش الإسرائيلي إغلاق المجال الجوي من الخضيرة باتجاه الشمال لمدة 24 ساعة"، مضيفة أنه "سيسمح بالرحلات الجوية المصرح لها فقط".
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من جانبها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي "قرار إغلاق المجال الجوي من الخضيرة في منطقة حيفا شمالا باتجاه الشمال حتى الحدود مع لبنان اعتبارا من صباح اليوم".
وأوضحت أن قرار الجيش يأتي "من أجل تقليل خطر قيام نظام الدفاع الجوي بالتعرف عن طريق الخطأ على الطائرات الإسرائيلية على أنها معادية ومن ثم اعتراضها".
غير أنها لفتت إلى أن "الإغلاق مخصص للطيران الرياضي المدني فقط دون أي تأثير على الطيران الدولي". (روسيا اليوم)
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