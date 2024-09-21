بعد تفجيرات لبنان.. هل تتعرّض مصر لهجمة سيبرانية في المستقبل؟

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كشف نائب رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي الدكتور عبد الوهاب غنيم، عن إمكانية تعرض مصر لهجمة سيبرانية إلكترونية بعد الانفجارات التي شهدها لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء واستهدفت أجهزة اتصالات من نوع "بيجر" في العديد من المناطق، وأدت إلى استشهاد العشرات وجرح الآلاف.وأكد عبد الوهاب غنيم خلال لقائه مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر آمنة تماما من التعرض لأي هجمات سيرانية إلكترونية بفضل وعي الإدارة السياسية لكل ما يحدث وجميع السيناريوهات الحالية والمستقبلية.وعن ما حدث في لبنان من تفجيرات سيبرانية، فقال إنه من أحد السيناريوهات المعروفة وليس سرا، لافتا الى أن هناك طرق عديدة للحماية.وأشار في السياق، إلى أن الشبكة الرئيسية الحكومية المصرية لا تستخدم الإنترنت وهذا ليس تخلفا، ولكن لدينا شبكة خاصة كدائرة مغلقة وهذا مهم للغاية من باب الحماية والأمان من الهجمات السيبرانية.وأوض غنيم أن وزارات الخارجية في العالم لا تستخدم الإنترنت ويستخدمون الطرق التقليدية لمنع حدوث أي اختراق سيبراني. (روسيا اليوم)