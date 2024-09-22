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عربي-دولي

إيران تعلق رحلات زيارة المراقد في سوريا.. اليكم السبب

Lebanon 24
22-09-2024 | 00:00
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أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، عباس حسيني، السبت، تعليق رحلات زيارة المراقد والأضرحة في سوريا لـ "أسباب أمنية".
وقال حسيني في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن "إرسال الزوار إلى سوريا توقف بسبب مشاكل أمنية".
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وأضاف: "في الوقت الحالي لا يوجد جو مناسب يمكن من خلاله الشعور بالأمن الكامل، ويمكّن الزوار من السفر والعودة بيُسر".
ويتزامن تصريح المسؤول الإيراني مع "موجة جديدة" من التصعيد الإسرائيلي على لبنان وحزب الله، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الخميس، دخول الحرب مع حزب الله "مرحلة جديدة". (الأناضول)
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