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عربي-دولي

إيران... قتلى وجرحى في انفجار بمنجم فحم

Lebanon 24
22-09-2024 | 06:35
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أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن تسرب غاز الميثان تسبب في انفجار في منجم للفحم شرقي إيران، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 51 شخصا وإصابة 20 آخرين.

وقال التلفزيون الإيراني إن الحادث نجم عن انفجار لغاز الميثان في القطاعين الثاني والثالث من المنجم الذي تديره شركة معدنجو.
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وأضاف أن إجمالي 69 عاملا كانوا داخل القطاعين وقت الانفجار.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الانفجار وقع السبت الساعة التاسعة مساء (1730 بتوقيت غرينتش).

وأشارت إلى أن الوفيات حدثت في منجم للفحم في تاباس، على بعد حوالي 540 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طهران.

وقالت السلطات إنها أرسلت أفراد الطوارئ إلى المنطقة بعد الانفجار الذي وقع في وقت متأخر من يوم السبت. وكان حوالي 70 شخصا يعملون هناك وقت الانفجار.

إيران المنتجة للنفط غنية ايضا بمجموعة متنوعة من المعادن. تستهلك إيران سنويا حوالي 3.5 مليون طن من الفحم ولكنها تستخرج حوالي 1.8 مليون طن فقط من مناجمها سنويا. ويتم استيراد الباقي، وغالبا ما يتم استهلاكه في مصانع الصلب في البلاد.
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