اختناقات مرورية في جنوب إفريقيا بسبب تساقط الثلوج.. ووفاة امرأة

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توفيت امرأة بعدما علقت طوال الليل في حافلة على طريق مقطوع جراء تساقط الثلوج الكثيفة وغير المعتادة على شرق جنوب إفريقيا منذ الجمعة، حسبما أعلنت السلطات الأحد.وقالت الهيئة المعنية بحالة الطرقات في الصباح، إن السير لا يزال مقطوعا على مسافة حوالى ثلاثين كيلومترا، خصوصا في المحاور الرئيسية للبلاد، التي تربط جوهانسبرغ بمدينة دوربان الواقعة على الساحل الشرقي.وتوفيت امرأة تبلغ من العمر 39 عاما في المستشفى نتيجة انخفاض حرارة الجسم، بعدما أمضت ليل الجمعة السبت عالقة على الطريق مع غيرها من ركاب حافلة صغيرة، حسبما أفاد رولاند روبرتسون المسؤول في جهاز طوارئ ميدلاندس (EMS) وكالة فرانس برس.