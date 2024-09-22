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عربي-دولي

تحقيقات في تمويلات أجنبية للمؤسسات الإعلامية التونسية قبيل الانتخابات

Lebanon 24
22-09-2024 | 12:38
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أعلنت هيئة الانتخابات في تونس يوم الأحد أنها توصلت مؤخرا بمعطيات جديدة من البنك المركزي حول تلقي عدد من المؤسسات الإعلامية والجمعيات لتحويلات مالية هامة من عدة جهات أجنبية.

وقالت في بيان تلقت RT نسخة منه: "يهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تعلم الرأي العام أنه في إطار متابعة مطالب الاعتماد المقدمة من بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة لتغطية الانتخابات الرئاسية وكذلك الجمعيات التي تعنى بملاحظة المسار الانتخابي، وفي إطار مواصلة التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد وخاصة شروط الحياد والنزاهة والاستقلالية، توصلت الهيئة مؤخرا بمعطيات جديدة من البنك المركزي التونسي حول تلقي عدد من المؤسسات الإعلامية والجمعيات تحويلات مالية متأتية من العديد من الجهات الأجنبية"، مشيرة إلى أنها تلقت مبالغ مالية هامة.
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وأوضحت أن ذلك تم قبيل وأثناء الفترة الانتخابية الحالية وكذلك المحطات الانتخابية السابقة.

وأكدت الهيئة أنه تمت إحالة ما توصلت به من معطيات للنيابة العامة.

وكانت هيئة الانتخابات قد أكدت سابقا رفضها منح الاعتماد لعدد من الجمعيات التي تهتم بمراقبة الانتخابات بعد تلقيها إشعارات من جهات رسمية بشأن تلقي هذه الجمعيات تمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة مصدرها بلدان بعضها لا تربطها علاقات دبلوماسية بتونس. (روسيا اليوم) 
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