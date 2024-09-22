Advertisement

عربي-دولي

في إيران.. انفجار غاز في منجم للفحم يوقع 31 قتيلاً و16 مصاباً

Lebanon 24
22-09-2024 | 15:08
A-
A+
Doc-P-1250220-638626399552834749.png
Doc-P-1250220-638626399552834749.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني لوسائل إعلام رسمية، الأحد، إن 31 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 16 آخرون في انفجار غاز بمنجم للفحم في إقليم خراسان الجنوبي.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق من اليوم أن 51 شخصا قتلوا في أعقاب الحادث الذي قالت إنه نجم عن انفجار غاز الميثان في القطاعين الثاني والثالث بمنجم خاص تديره شركة معدنجو.
Advertisement


وأضاف مؤمني أن 17 من عمال المنجم ما زالوا في عداد المفقودين ومصيرهم غير معلوم، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ لا تزال على بعد 400 متر من الموقع الذي من المحتمل أنهم فيه.


ومن المتوقع أن تصل إليهم فرق الإنقاذ غدا الإثنين بعد إزالة الأنقاض وتصريف الغاز الزائد.

وقال التلفزيون الرسمي إن 69 عاملا كانوا داخل القطاعين وقت الانفجار.

وقال حاكم إقليم خراسان الجنوبي علي أكبر رحيمي للتلفزيون الحكومي: "يأتي 76 بالمئة من الفحم الإيراني من هذه المنطقة ويعمل نحو ثماني إلى 10 شركات كبيرة في المنطقة بما في ذلك شركة معدنجو".

وقال وزير العمل أحمد ميدري لوسائل إعلام رسمية إن المنجم خضع لعمليات تفتيش الشهر الماضي والتزم بجميع لوائح السلامة، نافيا أن يكون هناك إهمال.

وأضاف أن مثل "هذه الأحداث المفاجئة تحدث في أكثر المناجم تطورا على مستوى العالم".

وأمر المدعي العام بإجراء تحقيق في الحادث.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الانفجار وقع أمس السبت الساعة التاسعة مساء (17:30 بتوقيت غرينتش). (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:18 | 2024-09-22
16:52 | 2024-09-22
16:36 | 2024-09-22
16:34 | 2024-09-22
16:29 | 2024-09-22
16:23 | 2024-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24