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عربي-دولي

"لم يعد يجاري متطلبات الزمن".. شولتس يدعو إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي

Lebanon 24
22-09-2024 | 15:48
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دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، معتبرا أنه لم يعد يجاري متطلبات الزمن.

وقال شولتس للصحفيين على هامش "قمة المستقبل" في الأمم المتحدة، يوم الأحد، بشأن مجلس الأمن إنه "تم تشكيله وفقا لمعايير الزمن القديم، والكثير من القارات والدول التي يجب أن تكون في هذا المجلس بشكل دائم أو أكثر من مرة، لم تحصل على التمثيل". (روسيا اليوم)
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