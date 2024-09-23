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عربي-دولي

بسبب هجمات "الحزب".. نقل مئات المرضى إلى غرف "تحت الأرض" في حيفا

Lebanon 24
23-09-2024 | 00:14
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قام مستشفى "رامبام" في حيفا، الذي يعد من أكبر المراكز الصحية في إسرائيل، بنقل مئات المرضى إلى غرف تحت الأرض، بعد الهجمات المكثفة التي شنها حزب الله.

وحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فقد بدأ نقل 700 مريض إلى غرف تحت الأرض، أمس الأحد، وفقا لخطة مرتبة مسبقا.
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ويعد مستشفى "رامبام" أكبر مستشفى تحت الأرض في العالم، إذ يحتوي على ألفي سرير تحت الأرض، علما أنه أكبر مركز صحي في شمال إسرائيل.

وقال مدير المستشفى مايكل هالبيرثال، إن المركز به 1200 سرير و800 سرير في طابقين تحت الأرض، إضافة إلى 200 سرير في "مناطق محصنة" فوق الأرض.

وخضع المستشفى لتوسيعات كبيرة في أعقاب حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

وكانت حيفا في مرمى هجمات حزب الله، أمس الأحد، حيث أطلق عشرات الصواريخ على مناطق أوسع وأعمق شمالي إسرائيل، سقط بعضها قرب المدينة.

ودفعت صفارات الإنذار في أنحاء شمال إسرائيل مئات الآلاف إلى الفرار نحو الملاجئ تحت الأرض.

وفي المقابل، شنت إسرائيل مئات الضربات على لبنان، وبدا أن الجانبين يتجهان نحو حرب شاملة بعد نحو عام من تصاعد التوترات وتبادل الهجمات.(سكاي نيوز)

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