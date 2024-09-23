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عربي-دولي

تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا ولاوس

Lebanon 24
23-09-2024 | 02:45
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أجرى عسكريون من روسيا ولاوس أول تمرين مشترك في إطار التدريبات العسكرية المشتركة "لاروس-2024" في ميدان التدريب سيرغيفسكي بإقليم بريمورسك في الشرق الأقصى الروسي.
 
وقالت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية،  في بيان لها: "تمت خلال التمرين دراسة طرق انتشار المجموعات التكتيكية وخصائص التضاريس وتنظيم الاتصالات بين الوحدات، واعتمد المقر المشترك للتمرين إشارات تحكم وتفاعل موحدة لكلا الجانبين".
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وأضاف البيان أن المرحلة الأولى من التدريبات القتالية ستبدأ في 25 أيلول، وستتدرب خلالها مجموعة مشتركة من القوات المسلحة لروسيا ولاوس على التفاوض مع الإرهابيين الوهميين، وإجلاء السكان المدنيين وتطهير مركز سكني من الجماعات المسلحة غير الشرعية. (روسيا اليوم)

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