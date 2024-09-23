تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا ولاوس

أجرى عسكريون من روسيا ولاوس أول تمرين مشترك في إطار التدريبات العسكرية المشتركة "لاروس-2024" في ميدان التدريب سيرغيفسكي بإقليم بريمورسك في الشرق الأقصى الروسي.

وقالت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية، في بيان لها: "تمت خلال التمرين دراسة طرق انتشار المجموعات التكتيكية وخصائص التضاريس وتنظيم الاتصالات بين الوحدات، واعتمد المقر المشترك للتمرين إشارات تحكم وتفاعل موحدة لكلا الجانبين".

Advertisement

وأضاف البيان أن المرحلة الأولى من التدريبات القتالية ستبدأ في 25 أيلول، وستتدرب خلالها مجموعة مشتركة من القوات المسلحة لروسيا ولاوس على التفاوض مع الإرهابيين الوهميين، وإجلاء السكان المدنيين وتطهير مركز سكني من الجماعات المسلحة غير الشرعية. (روسيا اليوم)