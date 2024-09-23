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عربي-دولي

ترامب يهاجم هاريس مُجددًا: لا تجيد صياغة جملتين

Lebanon 24
23-09-2024 | 03:43
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قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس لن تكون قادرة على منع اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "تسير الأمور في الحملة ضد اليسار الشيوعي بشكل جيد جدا، لكن العالم أصبح مكانا خطرا للغاية.. كامالا والرئيس جو بايدن غير قادرين على الإجابة حتى عن أبسط الأسئلة، هذا جنون!، فإن كانت غير قادرة على أداء أبسط المهمات البديهية، فكيف يمكنها تمثيلنا في إيقاف الحرب العالمية الثالثة؟ الجواب بسيط، لا تستطيع!، لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى 2024"..
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وقال ترامب في تجمع انتخابي في لاس فيغاس، نيفادا إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى الدخول في مواجهة عسكرية مع روسيا.

وأضاف أنه "بالتصويت لصالح المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس، فإنك تصوت لصالح الحرب مع روسيا. هل يريد أحد الحرب مع روسيا؟ إذا كان ذلك ضروريا، فسنفعل ذلك. لكن من المستحسن عدم السماح بذلك". (روسيا اليوم)
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