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عربي-دولي

تحذيرات كاذبة.. الحرب الإلكترونية ترعب شركات الطيران

Lebanon 24
23-09-2024 | 06:11
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مع انتشار الحرب الإلكترونية في الصراعات المنتشرة حول العالم، إن كان في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط، بدأت شركات الطيران ومسؤولو السلامة الجوية يحذرون من خطورة الأمر.
 
فقد حذر طيارون ومسؤولون في صناعة الطيران وهيئات تنظيمية من انتشار إشارات نظام تحديد المواقع العالمي المزيفة خارج مناطق الصراع النشطة بالقرب من أوكرانيا والشرق الأوسط، مما يربك أنظمة الملاحة والسلامة في قمرة القيادة ويرهق انتباه الطيارين في الطائرات التجارية التي تحمل الركاب والبضائع.
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وقال الطيارون وخبراء الطيران إن الهجمات بدأت تؤثر على عدد كبير من الرحلات التجارية منذ حوالي عام حيث ارتفع عدد الرحلات المتأثرة يوميا من بضع عشرات في شباط إلى أكثر من 1100 في آب الفائت، وفقا لتحليلات من SkAI Data Services وجامعة زيورخ للعلوم التطبيقية.

فالاعتماد الشديد للطائرات الحديثة على نظام تحديد المواقع العالمي يعني أن البيانات المزيفة يمكن أن تتدفق عبر أنظمة قمرة القيادة، ما يخلق أعطالاً تستمر لبضع دقائق أو رحلة كاملة.
 
وأبلغ الطيارون عن إعادة ضبط الساعات إلى أوقات سابقة وتحذيرات كاذبة ومسارات طيران مضللة، وفقا لتقارير مجهولة المصدر تمت مشاركتها مع الحكومة ومجموعات الصناعة، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

إلى ذلك كشف مسؤولون في مجال سلامة الطيران أن التلاعب بالبيانات تسبب في تعطيل بعض الرحلات الجوية، لكنه لم يشكل مخاطر أمنية كبيرة.

في حين يتم تدريب الطيارين على كيفية استخدام أنظمة الملاحة غير المعتمدة على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) كنسخة احتياطية، فإن إدارة إشارات وتنبيهات نظام تحديد المواقع العالمي المزيفة قد تؤدي إلى تشتيت انتباه الطيارين في حالة حدوث مشكلة أكثر خطورة.
 
من جانبهم أوضح الباحثون أن حجم إشارات نظام تحديد المواقع العالمي المزيفة ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال تود همفريز، أستاذ هندسة الطيران في جامعة تكساس في أوستن، إن معظم هجمات التزييف تأتي من أجهزة إرسال حرب إلكترونية قوية في روسيا وأوكرانيا وإسرائيل. ويمكن للأجهزة المحمولة باليد أيضاً تزييف إشارات نظام تحديد المواقع العالمي في منطقة أصغر.

ومن الواضح أن الرحلات المدنية لم تكن أهدافاً، على الرغم من أن هذا لا يوفر الكثير من الراحة للطيارين التجاريين الذين يحلقون عبر بعض أكثر الممرات الجوية ازدحاماً في العالم.

يشار إلى أن مجموعة متنوعة من الهجمات عبر مواقع مختلفة تسببت في مجموعة من المشكلات، وفقاً لتقارير مجهولة المصدر جمعتها OpsGroup، وهي منظمة لسلامة الطيران تضم طيارين وموجهين وموظفين آخرين في شركات الطيران. (العربية)
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