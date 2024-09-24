Advertisement

عربي-دولي

ترامب يشير إلى "أفضل بائع متجول في التاريخ"

Lebanon 24
24-09-2024 | 01:24
A-
A+
Doc-P-1250925-638627640539070971.jpg
Doc-P-1250925-638627640539070971.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إن فلاديمير زيلينسكي يعتبر "أفضل بائع متجول في التاريخ"، لأنه يغادر الولايات المتحدة حاملا مليارات الدولارات بعد كل زيارة.


وأضاف ترامب خلال تجمع لأنصاره في بنسلفانيا: "أعتقد أن زيلينسكي هو أفضل بائع متجول في التاريخ. في كل مرة يأتي إلى بلدنا، ثم يغادر ومعه 60 مليار دولار".
Advertisement


وأشار ترامب إلى أن زيلينسكي "يريد حقا أن يفوز [الديمقراطيون] في الانتخابات [الرئاسية]"، لأنه يتلقى المساعدة المالية منهم.
وقال ترامب: "سأتصرف بشكل مختلف... إذا فزت في الانتخابات، فأول شيء سأفعله هو الاتصال بزيلينسكي والرئيس [الروسي] فلاديمير بوتين وإخبارهما أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق".
في يونيو الماضي، وعد الرئيس الأميركي السابق ترامب بأنه "سيقوم بإنهاء" منح بمليارات الدولارات لأوكرانيا إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر.

وصل زيلينسكي إلى الولايات المتحدة أواخر الأسبوع الماضي. وسيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في واشنطن في 26 أيلول.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في الخامس من تشرين الثاني المقبل. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:55 | 2024-09-24
05:29 | 2024-09-24
05:23 | 2024-09-24
05:23 | 2024-09-24
05:11 | 2024-09-24
05:03 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24