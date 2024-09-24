ترامب يشير إلى "أفضل بائع متجول في التاريخ"







وأضاف ترامب خلال تجمع لأنصاره في بنسلفانيا: "أعتقد أن زيلينسكي هو أفضل بائع متجول في التاريخ. في كل مرة يأتي إلى بلدنا، ثم يغادر ومعه 60 مليار دولار".

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وأشار ترامب إلى أن زيلينسكي "يريد حقا أن يفوز [الديمقراطيون] في الانتخابات [الرئاسية]"، لأنه يتلقى المساعدة المالية منهم. قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إن فلاديمير زيلينسكي يعتبر "أفضل بائع متجول في التاريخ"، لأنه يغادر الولايات المتحدة حاملا مليارات الدولارات بعد كل زيارة.وأضاف ترامب خلال تجمع لأنصاره في بنسلفانيا: "أعتقد أن زيلينسكي هو أفضل بائع متجول في التاريخ. في كل مرة يأتي إلى بلدنا، ثم يغادر ومعه 60 مليار دولار".وأشار ترامب إلى أن زيلينسكي "يريد حقا أن يفوز [الديمقراطيون] في الانتخابات [الرئاسية]"، لأنه يتلقى المساعدة المالية منهم.

وقال ترامب: "سأتصرف بشكل مختلف... إذا فزت في الانتخابات، فأول شيء سأفعله هو الاتصال بزيلينسكي والرئيس [الروسي] فلاديمير بوتين وإخبارهما أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق".

في يونيو الماضي، وعد الرئيس الأميركي السابق ترامب بأنه "سيقوم بإنهاء" منح بمليارات الدولارات لأوكرانيا إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر.



وصل زيلينسكي إلى الولايات المتحدة أواخر الأسبوع الماضي. وسيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في واشنطن في 26 أيلول.



ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في الخامس من تشرين الثاني المقبل. (الحرة)