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عربي-دولي

جبهات روسية أوكرانية مشتعلة.. زيلينسكي جاهز بـ"خطة النصر"

Lebanon 24
24-09-2024 | 03:20
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يوم جديد من التصعيد والاقتتال تشهده الجبهات الروسية الأوكرانية، الثلاثاء، فيما لا تظهر أي بادرة تنبئ بقرب انتهاء الحرب.

وفي آخر التطورات الميدانية، قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم إن روسيا أطلقت 81 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ خلال الليل.
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وأضافت القوات الجوية في بيان على "تليغرام" أنها أسقطت 66 طائرة مسيرة ولم تستطع تتبع 13 طائرة أخرى في عدة مناطق أوكرانية.

بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ودمرت، خلال الليلة الماضية، 13 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك.
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