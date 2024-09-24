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عربي-دولي

فلسطين طلبت إيقاف المنتخب الإسرائيلي.. وهكذا ردّ "الفيفا"!

Lebanon 24
24-09-2024 | 05:23
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قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالبت في طلب فلسطيني باستبعاد إسرائيل من المشاركة في المنافسات الدولية للعبة الشعبية.

وقرر "فيفا" عدم إيقاف المنتخب الإسرائيلي عن المسابقات الدولية، ورفض الطلب الفلسطيني.
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ويشار إلى أنه سيتم اعتماد القرار في مؤتمر الاتحاد الذي سيعقد مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأرجأ الفيفا في وقت سابق اتخاذ قرار بشأن منع إسرائيل المحتمل من المشاركة في البطولة إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس. وطالبت المنظمة بإجراء مراجعة قانونية مستقلة للمقترحات الفلسطينية. (روسيا اليوم)

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