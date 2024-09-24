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عربي-دولي

غواصة أميركية تثير قلق كوريا الشمالية.. وشقيقة الزعيم تحذر

Lebanon 24
24-09-2024 | 08:28
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انتقدت كيم يو جونغ، الأخت ذات النفوذ للزعيم الكوري كيم جونغ أون، وجود الغواصة النووية الأمريكية "فيرمونت" قرب سواحل كوريا الجنوبية وتعهدت بتعزيز رادع الحرب النووية لكوريا الشمالية.


جاء ذلك نقلا عن وكالة "يونهاب"، وجاءت تصريحات كيم يو جونغ بعد يوم من دخول السفينة "فيرمونت" التي تبلغ حمولتها 7800 طن إلى قاعدة بحرية رئيسية في بوسان، على بعد 320 كيلومترا جنوب شرق سيئول، لتجديد الإمدادات وتوفير الراحة لأفراد الطاقم.
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وقالت كيم يو جونغ في مؤتمر صحفي إن "رادع الحرب النووية لدى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للتعامل مع التهديدات الخارجية المختلفة ومواجهتها لا بد أن يتم تعزيزه من حيث النوعية والكمية بشكل مستمر وبلا حدود حيث أن أمن الدولة معرض باستمرار للتهديد والابتزاز النووي الأمريكي".

ووصفت كيم الوجود الأمريكي بأنه "دليل على طموح الولايات المتحدة "لاستعراض أصولها الاستراتيجية النووية وإظهار قوتها ورفع درجة التهديدات". (روسيا اليوم)
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