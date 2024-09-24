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بالأرقام.. ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة

Lebanon 24
24-09-2024 | 12:22
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ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إلى 41 ألفا و467 قتيلا و95 ألفا و921 مصابا منذ 7 تشرين الأوّل الماضي حسبما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

وأكدت الوزارة في بيان أن "جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر، راح ضحيتها 12 شهيداً و43 مصاباً خلال 24 ساعة".
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ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الثلاثاء، يومها الـ354، حيث واصل الجيش الإسرائيلي استهداف مراكز الإيواء ومناطق تجمع النازحين، وسط تكثيف الهجمات على المناطق المأهولة ونسف المنازل في مناطق متفرقة بالقطاع، بما في ذلك قصف مربعات سكنية شمال غرب مدينة رفح ودير البلح، ومنازل بالزهراء والمغراقة، وحي الصبرة.

وارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرتين بقصف مدرستين تؤويان أكثر من عشرة آلاف نازح، بمخيمي النصيرات والشاطئ، راح ضحيتهما عشرات القتلى والجرحى، علما أن عدد مراكز الإيواء التي قصفها الجيش بلغ 183 مركزا، بينها 163 مدرسة تؤوي مئات آلاف النازحين، على ما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

ولفت مراسلنا في غزة، إلى أن أكثر من 40 قتيلاً ومصاباً وصلوا إلى مستشفى العودة في النصيرات وسط قطاع غزة، عقب قصف منازل مأهولة بالمواطنين.

مشيراً إلى أنّه في منزل يعود لعائلة الوصيفي في مخيم النصيرات وسط القطاع، قتل ما يزيد عن 10 مواطنين إثر غارة إسرائيلية. (روسيا اليوم) 
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