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مساء اليوم.. ماذا يحصل في أجواء طرطوس؟

Lebanon 24
24-09-2024 | 15:26
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيليّة، مساء اليوم، بأنّ "الدفاع الجوّي السوري اعترض صواريخ إسرائيليّة في أجواء طرطوس".

وأضافت "الدفاعات الجوية تتصدى لأربعة أهداف معادية في سماء طرطوس".

وأعلن المرصد السوري أن ّالدفاعات الجوية في طرطروس تتصدى لهجوم إسرائيلي على الأراضي السورية.
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https://x.com/Lebanon24/status/1838666721957388349
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