هل للبنتاغون دور في عمليات إسرائيل ضد حزب الله؟.. مسؤول يكشف!

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وأضاف المسؤول خلال حديث له عبر الجزيرة أنّه "لا دور لنا في عمليات إسرائيل ضد حزب الله، وهي عمليات ذات طابع دفاعي".تابع "تقييمنا أنّ إيران لا تريد حربًا واسعة في المنطقة، وهي لم تقم بأي عمل عسكري لدعم حزب الله".وعن التصعيد الّذي تشهده الحدود بين لبنان وإسرائيل، قال المسؤول: "يتطلب حلا دبلوماسيا يعيد السكان لمنازلهم".