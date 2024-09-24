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عربي-دولي

هل للبنتاغون دور في عمليات إسرائيل ضد حزب الله؟.. مسؤول يكشف!

Lebanon 24
24-09-2024 | 15:37
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أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، مساء اليوم الثلاثاء، "أننا نراقب عن كثب التصعيد بين إسرائيل ولبنان، ويعترينا القلق من خروج الوضع عن السيطرة".

وأضاف المسؤول خلال حديث له عبر الجزيرة أنّه "لا دور لنا في عمليات إسرائيل ضد حزب الله، وهي عمليات ذات طابع دفاعي".
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تابع "تقييمنا أنّ إيران لا تريد حربًا واسعة في المنطقة، وهي لم تقم بأي عمل عسكري لدعم حزب الله".

وعن التصعيد الّذي تشهده الحدود بين لبنان وإسرائيل، قال المسؤول: "يتطلب حلا دبلوماسيا يعيد السكان لمنازلهم".
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