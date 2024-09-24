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عربي-دولي
تهديدات إيرانية باغتيال ترامب.. وحملة الأخير تكشف
Lebanon 24
24-09-2024
|
23:10
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حذّرت أجهزة الاستخبارات الأميركية الرئيس السابق دوتالد ترامب من وجود تهديدات إيرانية "حقيقية ومحدّدة" باغتياله، حسب حملة المرشح الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض.
وقالت الحملة في بيان إن "مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أطلع الرئيس ترامب في وقت سابق اليوم على وجود تهديدات إيرانية حقيقية ومحدّدة باغتياله في محاولة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في الولايات المتحدة".
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ونقل البيان عن مدير الاستخبارات قوله إن هذه "الهجمات المتواصلة والمنسّقة" زادت "في الأشهر الأخيرة"، وأن مسؤولي الحكومة الأميركية يعملون على حماية ترامب وضمان عدم تأثر الانتخابات.
وسبق لإيران أن نفت اتهامات مماثلة خلال الصيف واصفة إياها بـ"الخبيثة". (سكاي نيوز)
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