ضربة انتخابية لترامب.. تبراسكا ستخذله

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أعلن حاكم ولاية نبراسكا الجمهوري جيم بيللين الثلاثاء، أنه لن يدعو إلى جلسة خاصة للمجلس التشريعي للولاية لتغيير الطريقة التي تصوت بها نبراسكا في المجمع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، في ضربة لجهود الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي تبددت آماله بمنع منافسته كامالا هاريس من الحصول على صوت محتمل بالولاية الجمهورية.وسعى حلفاء ترمب على مدار الأسابيع الماضية بشكل محموم إلى تغيير الطريقة التي تمنح بها ولاية نبراسكا أصواتها في المجمع الانتخابي للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.وتعتمد نبراسكا على نظام هجين في التصويت، فبعكس بقية الولايات التي تمنح كافة أصواتها في المجمع الانتخابي للفائز بأغلبية أصوات الناخبين في الولاية، تعتمد نبراسكا وولاية مين نظاماً يوزع أصوات المجمع الانتخابي بناءً على تصويت المقاطعات بالولاية.ولدى نبراسكا 3 مقاطعات ممثلة في مجلس النواب الأميركي، قد تفوز هاريس بواحدة منها، وهي أوماها التي صوتت في انتخابات 2020 للرئيس جو بايدن، وباتت تميل بشكل عام للديمقراطيين.وتحت النظام الهجين الحالي، تقسم نبراسكا تصويتها بالمجمع الانتخابي على النحو التالي: صوتان للفائز بأغلبية أصوات الناخبين في الولاية، وتمنح الـ3 أصوات الأخرى على أساس الفائز في مقاطعات نبراسكا الـ3 في مجلس النواب.وقال بيللين الثلاثاء، في بيان إن الجمهوريين لم يحصلوا على الموافقة اللازمة من 33 مشرعاً للتغلب على آلية المماطلة في المجلس التشريعي، مضيفاً أن فريقه عمل بكد للحصول على الأصوات اللازمة لتغيير تصويت الولاية، ولكن في النهاية لم يكن الأمر ممكناً. (الشرق)