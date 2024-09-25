ضغوط على الوزراء الأوروبيين قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

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أعلن ذلك في مقابلة مع وكالة نوفوستي وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، وقال: "جرت العادة أن نبدأ الأسبوع بإجراء اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. ولكن الآن ترغب بروكسل – أو بالأحرى الناس من بروكسل - في فرض خط سلوكي علينا. إنهم يريدون أن يخبرونا بمن يجب علينا ومن لا ينبغي أن نلتقي بهم، وكذلك الموقف الذي يجب أن نتخذه ونؤيده" .ووفقا للوزير الهنغاري، طلب الاتحاد الأوروبي من وزراء الخارجية الأوروبيين قائمة الاجتماعات الثنائية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن بودابست لم تلب هذا الطلب.وأضاف الوزير: "لقد طلبوا حتى قائمة باجتماعاتنا الثنائية، ولكننا طبعا لم نقدمها لهم. نحن نعتبر هذا الطلب أمرا مبالغا فيه".اجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، في دورتها السنوية الـ79. وسيكون الحدث الرئيسي لها هو أسبوع رفيع المستوى. في الفترة من 24 إلى 28 أيلول و30 أيلول ستعقد المناقشات السنوية. ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومن المتوقع أن يلقي خطابه في 28 أيلول. (روسيا اليوم)