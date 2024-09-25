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المجازر مستمرة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 41 ألفاً و495

Lebanon 24
25-09-2024 | 07:07
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أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي "إلى 41 ألفا و495 شهيدا و96 ألفا و6 مصابين".
وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم 355 من الحرب: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41495 شهيدا و96006 إصابات منذ السابع من تشرين الأول الماضي".
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وأكدت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا و85 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأوضحت أن "عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
(الأناضول)
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