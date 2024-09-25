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عربي-دولي

بايدن: يجب أن يكون هناك حل الدولتين!

Lebanon 24
25-09-2024 | 12:05
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء أنّ "الحرب الشاملة ممكنة في الشرق الأوسط ولكن هناك أيضاً إمكانية للتوصل إلى تسوية".

أضاف: "أستخدم كل طاقة إدارتي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولا أتفق مع مواقف نتنياهو ويجب أن يكون هناك حل الدولتين".
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وأشار بايدن إلى أنّ "العالم العربي يريد بقوة تسوية للقضيّة الفلسطينية".
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