بايدن: يجب أن يكون هناك حل الدولتين!

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أضاف: "أستخدم كل طاقة إدارتي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولا أتفق مع مواقف نتنياهو ويجب أن يكون هناك حل الدولتين".وأشار بايدن إلى أنّ "العالم العربي يريد بقوة تسوية للقضيّة الفلسطينية".