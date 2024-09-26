أستراليا تنصح مواطنيها بمغادرة لبنان

Advertisement

حثت أستراليا ما يقدر بنحو 15 ألفاً من مواطنيها المقيمين في لبنان على المغادرة، مشيرة إلى خطر إغلاق مطار بيروت، وصعوبة إجلاء أعداد كبيرة، إذا ساء الوضع.يأتي ذلك مع توسيع إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان، واحتمال شنّها هجوماً بريًا.