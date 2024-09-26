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عربي-دولي

أستراليا تنصح مواطنيها بمغادرة لبنان

Lebanon 24
26-09-2024 | 05:21
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حثت أستراليا ما يقدر بنحو 15 ألفاً من مواطنيها المقيمين في لبنان على المغادرة، مشيرة إلى خطر إغلاق مطار بيروت، وصعوبة إجلاء أعداد كبيرة، إذا ساء الوضع.

يأتي ذلك مع توسيع إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان، واحتمال شنّها هجوماً بريًا.
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