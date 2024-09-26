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عربي-دولي

بعد أن اتهم إيران بتهديده بالاغتيال.. هكذا رد ظريف على ترامب

Lebanon 24
26-09-2024 | 05:59
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بعد أن اتهمها بتهديده بالاغتيال، داعياً إلى تدميرها، ردت إيران على تصريحات الرئيس الأميركي السابق ومرشح الانتخابات الحالي دونالد ترامب.
 
فقد أكد نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية جواد ظريف، التقارير التي تفيد بدور طهران في مؤامرات لاغتيال ترامب بأنها عارية عن الصحة.
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وأضاف في مقابلة مع المحلل السياسي إيان برمر بأن بلاده نفت الأمر رسمياً.

وشدد على أنها ادعاءات ينكرها حتى هو شخصياً، قائلا: "نحن لم نرسل أبداً أي شخص لاغتيال الآخرين".

جاء هذا بعدما دعا الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الأربعاء، إلى التلويح بـ"تدمير" إيران إذا ألحقت ضررا بمرشح للانتخابات الأميركية، بعد أن أطلعته الاستخبارات على تهديدات له تقف وراءها طهران. (العربية) 
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