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عربي-دولي

"محرقة" في السودان... معارك عنيفة بين الجيش و"الدعم السريع"

Lebanon 24
26-09-2024 | 06:34
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وصف شهود عيان ما يجري من معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم بـ"المحرقة".

وتشتعل النيران وتسمع أصوات الانفجارات والقصف الثقيل في معظم أنحاء مدن العاصمة الثلاثة، الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، وسط تحليق كثيف للطيران وهلع وخوف كبير بين المدنيين العالقين في مناطق القتال.
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واندلعت فجر الخميس اشتباكات دامية بدأت بهجوم نفذه الجيش من محور أم درمان محاولا عبور جسرين رئيسيين نحو الخرطوم والخرطوم بحري، مدعوما بطلعات جوية مكثفة.

فيما ردت قوات الدعم السريع التي تسيطر على الخرطوم والخرطوم بحري بالمدفعية الثقيلة.

ولم يصدر بيان رسمي من أي من الطرفين، لكن وفقا لمنصات إعلامية تابعة لهما فقد سقط المئات من الجنود بين قتيل وجريح.
 
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